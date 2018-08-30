Китай дарит Армении 200 машин скорой помощи: спрос будет полностью удовлетворен

Китай дарит Армении 200 машин скорой помощи: таким образом, спрос будет полностью удовлетворен и проблем с отказами в выезде по вызовам более не будет. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 30-го августа.

«Предусмотрена безвозмездная передача Армении 200 машин скорой помощи со всем сопутствующим оборудованием. Таким образом, спрос будет полностью удовлетворен, и проблем с отказами в выезде по вызовам более не будет»,- сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. По его словам, это позволит иметь реанимобили и в областях, они смогут доставлять пациентов в Ереван. Из указанных 200 машин скорой помощи 65 – именно реанимобили, и 10 из них будут храниться в резерве.

Премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил китайскую сторону за щедрый дар, и сказал, что этот шаг подтверждает высокий уровень армяно-китайских отношений, которые, по его мнению, будут лишь развиваться и подниматься на новый уровень.