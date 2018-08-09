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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на индонезийском острове Ломбок.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 18 км к северо-востоку от города Матарам с населением в 319 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 12 км.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

5 июля на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого более 380 человек погибли и свыше тысячи получили ранения. Около 270 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Наиболее пострадавшим считается северная часть острова.


 

 

 




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