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В направлении дороги Иджеван-Ноемберян раздались один-два выстрела, ситуация на границе спокойная — Арцрун Ованисян


На армяно-азербайджанской границе ситуация спокойная – и  на Тавушском, и на  Нахиджеванском отрезке. В  беседе с Арменпресс так  сказал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованисян.

Непродолжительная стрельба, по его словам, была в  направлении дороги  Иджеван-Ноемберян 19 июля. На вопрос о напряженности он ответил: «Нет, раздались только один-два случайных выстрела, ситуация  спокойная».   

13 июля азербайджанская сторона открыла огонь в направлении ЧамбаракаГегаркуникской области. К  счастью, серьезных последствий  не было.

1 июля азербайджанская сторона попыталась провести на  нахиджеванском отрезке армяно-азербайджанской границы инженерные работы. В ответ ВС РА  открыли огонь и не позволили противнику осуществить задуманное.

 

 




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