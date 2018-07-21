В направлении дороги Иджеван-Ноемберян раздались один-два выстрела, ситуация на границе спокойная — Арцрун Ованисян

На армяно-азербайджанской границе ситуация спокойная – и на Тавушском, и на Нахиджеванском отрезке. В беседе с Арменпресс так сказал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованисян.

Непродолжительная стрельба, по его словам, была в направлении дороги Иджеван-Ноемберян 19 июля. На вопрос о напряженности он ответил: «Нет, раздались только один-два случайных выстрела, ситуация спокойная».

13 июля азербайджанская сторона открыла огонь в направлении ЧамбаракаГегаркуникской области. К счастью, серьезных последствий не было.

1 июля азербайджанская сторона попыталась провести на нахиджеванском отрезке армяно-азербайджанской границы инженерные работы. В ответ ВС РА открыли огонь и не позволили противнику осуществить задуманное.