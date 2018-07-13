МИД Арцаха положительно оценивает ознакомительную встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Министерство иностранных дел Республики Арцах положительно оценивает ознакомительную встречу министров иностранных дел Республики Армения и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Арцаха Ани Саргсян.

“Положительно оцениваем ознакомительную встречу министров иностранных дел Республики Армения и Азербайджана, состоявшуюся 11 июля в Брюсселе. Встреча важна с точки зрения поддержания непрерывности консультаций и создания необходимых условий для возобновления полноформатного переговорного процесса”, - отмечается в комментарии.

11-го июля в Брюсселе состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Это была первая встреча министров иностранных дел двух стран после смены власти в Армении в результате демократического движения и формирования нового правительства. На встрече присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти, Эндрю Шофер и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.