Сын премьер-министра Армении без жеребьевки призван на службу в Арцах

Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян призван в армию Арцаха без участия в жеребьевке согласно собственному заявлению.

Как сообщает Арменпресс, Ашот Пашинян в соответствии с законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» выразил желание служить в Арцахе. В Центральном военном комиссариате стало известно, что он по собственному желанию будет служить в одной из самых сложных воинских частей Армии обороны Арцаха.

Ашот Пашинян призывается 9 июля.