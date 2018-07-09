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Сын премьер-министра Армении без жеребьевки призван на службу в Арцах


Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян призван в армию Арцаха без участия в жеребьевке согласно собственному заявлению.

Как сообщает Арменпресс, Ашот Пашинян в соответствии с законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» выразил желание служить в Арцахе. В Центральном военном комиссариате стало известно, что он по собственному желанию будет служить в одной из самых сложных воинских частей Армии обороны Арцаха.

Ашот Пашинян призывается 9 июля.




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