Святое копье будет представлено в Кафедральном соборе Первопрестольного Святого Эчмиадзина

Директор музея и архивов Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Асогик Карапетян показал представителям СМИ Святое копье, которое хранится в архиве.

«Он хранится в Первопрестольном Святом Эчмиадзине с 1960-х годов под особым контролем армянских патриархов», - как сообщает Арменпресс, сказал иерей Асогик.

Он отметил, что на копье есть две печати, поставленные Католикосами Давидом Пятым и Даниилом Первым, чтобы мы могли отличить настоящее копье от копии, изготовленной в 18-м веке для безопасности.

«Святое копье выводится от специального хранилища по специальному приказу Католикоса по случаю Благословения Пресвятой Богородицы, и в течение последних четырех лет организуется день паломничества в связи с Днем памяти первых армянских просветителей Святого Фаддея и Святого Варфоломея», - отметил он.

Отец Асогик сказал, что по исключительному приказу Его Святейшества завтра в 11:00 в Кафедральном соборе будет представлено Святое копье, чтобы верующие могли посетить и коснуться его.