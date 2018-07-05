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Наилучшим символом каждого государства является его законопослушный и, одновременно, защищённый законом гражданин – Армен Саркисян


Гарантированная правом, законом и достоинством жизнь должна быть не мечтой, а реальностью.

Как  передает Арменпресс, так  сказал президент Армении Армен Саркисян на торжественном мероприятии в Конституционном суде, посвященном Дню Конституции и Государственных символов.

Президент, в частности, сказал:

Сегодня – День Конституции. Одновременно, сегодня мы отмечаем также день государственных символов, что делает вдвойне праздничным и важным смысл сегодняшнего праздника. Государственные символы – абсолютные ценности, осознание значения которых и оказание им должных почестей чрезвычайно важно для сегодняшнего и завтрашнего дня страны.

Конституция считается символом законности страны. Однако наилучшим символом каждого государства является его законопослушный и, одновременно, защищённый законом гражданин. 

Конституция – этот тот основополагающий документ, который как гарантия нашей независимости и развития укрепляет в нашей стране основанную на приоритете права, законности, справедливости и власти народа систему ценностей. 

В последний период осуществляемые в государственном строительстве шаги также опираются на эту логику основного закона страны. 

В день очередной годовщины Конституции мы можем с гордостью констатировать не только факт безусловного существования суверенной, развивающейся, избравшей путь демократии Республики Армения, но и её растущий авторитет на международной арене.

Непрерывное повышение этого авторитета – наше общее право и обязанность, и это, просто, наш нравственный долг перед родиной. 

Конституционные ценности могут стать живой действительностью в том случае, когда каждый из нас будет внутри себя носителем этих ценностей. 

Конституция – это законная граница права и обязанности. Она, по сути, отделяет допустимое от недопустимого, очерчивает то правовое поле, которому подлежат также наши нравственные законы.

Нужно думать и действовать во благо страны, пользоваться предоставляемыми Конституцией возможностями и защищать Конституцию.

И тогда страна станет лучше, гражданин страны – более уверенным, власти страны – более ответственными и более надёжными.

Конституция и воля народа взаимосвязаны. Сегодня народ является полноценным творцом повестки развития своей жизни, государства.

Эта повестка должна быть свободна от приоритета чувства, и она должна воплощаться в жизнь на основе уважения к Конституции, как залог свободной, демократической и сильной Армении. 

Мы вместе должны продолжать строить политически и экономически гармоничную Армению, которая развивается на основе взаимного уважения гражданина и власти. 

Гарантированная правом, законом и достоинством жизнь должна быть не мечтой, а реальностью. Потому что жить по Конституции и законам – не просто необходимость и обязанность, а преимущество свободных людей, которые знают цену своим и чужим правам. 

Поздравляю всех граждан Республики Армения. Желаю мира, оптимизма и благополучия.

 

 

 

 

 




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