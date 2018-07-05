Наилучшим символом каждого государства является его законопослушный и, одновременно, защищённый законом гражданин – Армен Саркисян

Гарантированная правом, законом и достоинством жизнь должна быть не мечтой, а реальностью.

Как передает Арменпресс, так сказал президент Армении Армен Саркисян на торжественном мероприятии в Конституционном суде, посвященном Дню Конституции и Государственных символов.

Президент, в частности, сказал:

Сегодня – День Конституции. Одновременно, сегодня мы отмечаем также день государственных символов, что делает вдвойне праздничным и важным смысл сегодняшнего праздника. Государственные символы – абсолютные ценности, осознание значения которых и оказание им должных почестей чрезвычайно важно для сегодняшнего и завтрашнего дня страны.



Конституция считается символом законности страны. Однако наилучшим символом каждого государства является его законопослушный и, одновременно, защищённый законом гражданин.



Конституция – этот тот основополагающий документ, который как гарантия нашей независимости и развития укрепляет в нашей стране основанную на приоритете права, законности, справедливости и власти народа систему ценностей.



В последний период осуществляемые в государственном строительстве шаги также опираются на эту логику основного закона страны.



В день очередной годовщины Конституции мы можем с гордостью констатировать не только факт безусловного существования суверенной, развивающейся, избравшей путь демократии Республики Армения, но и её растущий авторитет на международной арене.



Непрерывное повышение этого авторитета – наше общее право и обязанность, и это, просто, наш нравственный долг перед родиной.



Конституционные ценности могут стать живой действительностью в том случае, когда каждый из нас будет внутри себя носителем этих ценностей.



Конституция – это законная граница права и обязанности. Она, по сути, отделяет допустимое от недопустимого, очерчивает то правовое поле, которому подлежат также наши нравственные законы.



Нужно думать и действовать во благо страны, пользоваться предоставляемыми Конституцией возможностями и защищать Конституцию.



И тогда страна станет лучше, гражданин страны – более уверенным, власти страны – более ответственными и более надёжными.



Конституция и воля народа взаимосвязаны. Сегодня народ является полноценным творцом повестки развития своей жизни, государства.



Эта повестка должна быть свободна от приоритета чувства, и она должна воплощаться в жизнь на основе уважения к Конституции, как залог свободной, демократической и сильной Армении.



Мы вместе должны продолжать строить политически и экономически гармоничную Армению, которая развивается на основе взаимного уважения гражданина и власти.



Гарантированная правом, законом и достоинством жизнь должна быть не мечтой, а реальностью. Потому что жить по Конституции и законам – не просто необходимость и обязанность, а преимущество свободных людей, которые знают цену своим и чужим правам.



Поздравляю всех граждан Республики Армения. Желаю мира, оптимизма и благополучия.