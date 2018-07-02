ВС ничего не передали непосредственно Манвелу Григоряну: Артак Давтян

ВС ничего не передали непосредственно депутату Национального Собрания Армении Манвелу Григоряну. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Артак Давтян.

Депутат Манвел Григорян - отставной генерал, который возглавлял неправительственную военизированную организацию Союз добровольцев “Еркрапа” находится под стражей по подозрению в присвоении военных поставок и пожертвований после того, как правоохранительные органы обнаружили в его домах и дачах большое количество ящиков, содержащих помощь и питание, назначенные для военных. Также было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов. Депутат был лишен иммунитета и находится под арестом до суда.

Давтян в ответ на заявление о том, что найденные у Григоряна продукты и вещи были переданы союзу “Еркрапа” законным образом, сказал: “Передача союзу “Еркрапа" не означает передачу Манвелу Григоряну. Это разные вещи, и правоохранительные органы ответят на вопрос о том, как все это оказалось у частного лица. Вооруженные силы ничего не передавали Манвелу Григоряну”, - сказал Давтян.

Он отметил, что процедура передачи вещей будет пересмотрена и усилена.