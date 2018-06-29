Физики из разных стран проведут в Арцахе обсуждения о развитии квантовой и мезоскопической физики



Признанные физики из разных стран мира проведут в Арцахе обсуждения относительно последних достижений и тенденций развития квантовой и мезоскопической физики. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба МОН Арцаха. С 28 июня по 2 июля 2018 г. в Степанакерте состоится международная конференция под названием «Новые тенденции в квантовой и мезоскопической физике», Конференция была инициирована известным физиком, кандидатом физических наук, профессором Саутгемптонского университета и Санкт-Петербургского государственного университета Алексеем Кавокиным. Соорганизаторами конференции являются Российский Квантовый Центр (Москва) и Армяно-Российский (Славянский) Университет (Ереван). Проект реализуется при поддержке Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах. Около 50 специалистов из более чем 10 стран подали заявки на участие в конференции. Официальная церемония открытия конференции состоится 29 июня в 9:30 в зале заседаний Национального Собрания Республики Арцах, затем участники конференции продолжат свою работу в специализированных секциях. В рамках конференции также запланированы секционные занятия для преподавателей физики общеобразовательных школ Республики Арцах.