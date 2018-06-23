АрпинеОванисян выразила американским конгрессменам обеспокоенность в связи с появлением в Азербайджане вертолетов американского производства

Вице-спикер НС РА АрпинеОванисян в своем письме американским конгрессменам Джеки Спирин и ТулсиГабарди (Палата представителей) выразила обеспокоенность в связи с появлением на военном параде в Азербайджане вертолетов американского производства Bell 412. Как передает Арменпресс, депутат Ованисян написала своим коллегам, что появление этих летательных аппаратов дает повод к многочисленным вопросам и беспокойству.

«Было бы небесполезно узнать все конституционные ограничения. Исполнительной власти ил другим политическим структурам и третьей стороне запрещается передача и продажа Азербайджану технологий и военной продукции производства США.

Буду рада, если вы разделите мое беспокойство и проследите за этим, а также, если возможно, предоставите мне информацию относительно указанного вопроса», - написала АрпинеОванисян.

Политолог Сурен Саркисян в микроблогеTwitter первым обеспокоился и посчитал непонятным, каким образом американские вертолеты Bell 412 появились в Баку - на военном параде.