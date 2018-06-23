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АрпинеОванисян выразила американским конгрессменам обеспокоенность в связи с появлением в Азербайджане вертолетов американского производства


Вице-спикер НС РА АрпинеОванисян в своем письме американским конгрессменам Джеки Спирин и ТулсиГабарди (Палата представителей)  выразила обеспокоенность в связи с появлением на военном параде  в Азербайджане вертолетов американского производства Bell 412. Как  передает Арменпресс, депутат Ованисян написала своим коллегам, что появление этих летательных аппаратов  дает повод к многочисленным вопросам и беспокойству. 

«Было бы небесполезно узнать все  конституционные ограничения. Исполнительной  власти ил другим политическим структурам  и третьей  стороне  запрещается передача и продажа Азербайджану технологий и военной  продукции производства США.

Буду рада, если вы разделите  мое беспокойство и проследите за этим, а также, если возможно, предоставите мне информацию относительно указанного  вопроса», - написала АрпинеОванисян.

Политолог  Сурен Саркисян в микроблогеTwitter первым обеспокоился и посчитал непонятным, каким образом американские  вертолеты Bell 412 появились в  Баку  - на военном параде.

 




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