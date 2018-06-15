Армяно-российские отношения развиваются динамично, гораздо более быстрыми темпами, чем принято прогнозировать в прессе: Никол Пашинян

По итогам рабочего визита в Москву последуют конкретные задания по ведомствам. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в начале заседания правительства Армении 15-го июня.

«Ночью мы вернулись из Москвы, где были с рабочим визитом. Хочу отметить, что визит был продуктивным. Можем констатировать, что армяно-российские отношения развиваются динамично, гораздо более быстрыми темпами, чем принято прогнозировать в прессе, и не только армянской. В наших отношениях проблем нет, необходимо работать над полноценной реализацией потенциала»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что побеседует с министрами по отдельности, и будут конкретные задания.

По его словам, правительство и ведомства должны интенсивно работать, чтобы из Армении было возможно экспортировать в Россию овощи и фрукты в больших объемах. В РФ нуждаются в этом, и надеются, что Армения сможет осуществлять полноценные поставки.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 13-14 июня с рабочим визитом побывал в Российской Федерации. В рамках визита премьер-министр Республики Армения встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.Премьер-министр принял участие в церемонии открытия бюста Герою Советского Союза, главному маршалу бронетанковых войск СССР Амазаспу Бабаджаняну. Никол Пашинян на стадионе «Лужники» присутствовал на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу и на первом матче чемпионата.