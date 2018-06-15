Помпео: США и Китай привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова

Госсекретарь Майкл Помпео заявил по итогам визита в Пекин в четверг, что США и Китай привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Хочу поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за то, что он меня принял. США и Китай привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению продолжительного и стабильного мира в регионе", - написал он в своем Twitter.

По словам госсекретаря, у него "состоялись продуктивные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, членом Политбюро (главой Руководящей группы по вопросам международной политики ЦК КПК - прим. ТАСС) Ян Цзечи, министром иностранных дел Ван И". "Мы говорили о КНДР, торговле, ситуации в Южно-Китайском море, а также обсудили ряд других вопросов. Мы (США) привержены развитию конструктивных, ориентированных на результат отношений с Китаем", - добавил Помпео.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила в распространенном заявлении, что Помпео довел до сведения высшего китайского руководства "ключевые результаты" саммита президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, прошедшего 12 июня в Сингапуре. По ее словам, госсекретарь напомнил о "важности соблюдения в полном объеме всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, которые относятся к Северной Корее" и предусматривают применение в отношении нее санкций.

Кроме того, Помпео выразил обеспокоенность США "строительством и милитаризацией аванпостов в Южно-Китайском море".