Армен Григорян на встрече с послом Беларуси выразил обеспокоенность в связи продажей вооружения Азербайджану

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян в ходе встречи с послом Беларуси выразил обеспокоенность в связи с тем, что Беларусь продает оружие Азербайджану. Как сообщает Арменпресс, Армен Григорян сделал запись об этом на своей странице в Facebook.

“Дорогие соотечественники, сегодня я встретился с послом Беларуси в Армении Игорем Назаруком. Я передал послу глубокую обеспокоенность в связи с тем, что Беларусь, будучи дружественной для Армении страной и имея партнерские отношения, продает Азербайджану вооружение, тем самым способствуя гонке вооружений в регионе, которая ставит под угрозу усилия по поддержанию стабильности в регионе”, - написал Григорян.

В апреле 2018 года в российских СМИ появилась информация о том, что Беларусь намерена продать Азербайджану реактивные системы залпового огня “Полонез”, а 11 июня было подтверждено, что поставка вооружения уже осуществлена.