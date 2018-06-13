Азербайджан не отводит от линии соприкосновения в Арцахе сконцентрированные здесь еще в апреле подразделения

Азербайджан не отводит от линии соприкосновения в Арцахе сконцентрированные здесь в значительном количестве еще в апреле подразделения. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

«В апреле противник передислоцировал к линии соприкосновения значительное количество подразделений, хотя постоянное место их дислокации не здесь. По сегодняшний эти подразделения не отвели. Это означает, что они пытаются нас терроризировать, пока что – демонстративно. Мы не поддаемся на эти попытки, и АО Арцаха делает все, чтобы противник не поддался искушению. Мы должны взвешенно и серьезно относиться к этому и не думать, что это попросту информация, которая подается ввиду внутренней ситуации. Наша внутрення ситуация очень спокойная, несмотря на несколько провокаций последних дней»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, АО Арцаха всегда готова отразить любые провокации противника.

«Противник знает, что мы – всегда готовы, и не прибегаеет к авантюрам. Мы всегда должны быть готовы, поскольку Азербайджан – та страна, которая террористична по своей сути, и от нее всегда можно ожидать всего что угодно»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, возможно, что азербайджанцы воспользуются чемпионатом мира по футболу, подразумевая, что внимание людей будет привлечено к нему. Он не исключил в связи с этим провокации и обострения.