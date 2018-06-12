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Президент Армен Саркисян с супругой посетили посольство РФ


Президент Армении Армен Саркисян с супругой Нунэ Саркисян 12-го июня посетили посольство РФ по случаю государственного праздника – Дня России. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян поздравил посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства РФ в Армении, весь народ РФ, пожелав им мира и процветания.

Как сообщалось ранее, Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России, В послании сказано:

«Многоуважаемый Владимир Владимирович,

Примите сердечные поздравления по случаю государственного праздника – Дня России!

Этот знаменательный день положил начало системным преобразованиям в государственном строительстве и социально-экономическом развитии страны, в сфере образования, науки и культуры, которыми братский народ России гордится по праву. Достигнутые успехи еще более упрочили роль и авторитет страны в мировых делах.

Глубокие корни взаимоотношений народов наших стран, опирающиеся на прочные узы многовековой дружбы, доверия и взаимной помощи, сегодня способствуют наращиванию двустороннего союзнического взаимодействия Армении и России.

Уверен, что поступательное развитие многогранных межгосударственных отношений будет и впредь вытекать из коренных интересов наших народов и стран, содействовать обеспечению региональной и международной безопасности.

Желаю Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, а всем россиянам – мира и процветания».


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