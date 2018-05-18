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В основе нового антикоррупционного органа будет международный опыт: Зейналян


Сегодня министр юстиции Армении Артак Зейналян принял участие в конференции «Современные вызовы в борьбе с коррупцией и предстоящие действия». Конференцию организована в рамках программы «Обязательства по конструктивному диалогу». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Армения должна локализовать международный антикоррупционный опыт борьбы, заявил в пятницу министр юстиции Армении Артак Зейналян. 

Министр ранее сообщил о том, что вскоре в стране будет создан новый орган по борьбе с коррупцией, который будет осуществлять правоохранительную деятельность, функцию превентивного контроля и учебно-просветительскую деятельность. 

Зейналян отметил, что решение о создании нового антикоррупционного органа находится на стадии концепции. А его успешное функционирование зависит от многих факторов.

"Есть международный опыт борьбы с коррупцией, и мы должны локализовать его. Успех эффективности создаваемого нового органа по борьбе с коррупцией зависит от множества факторов, в первую очередь, от того, как мы сами будем работать, от степени поддержки, которую мы получим от общества и средств массовой информации", - заявил Зейналян.

Министр также подчеркнул, что сегодня в Армении начинается новый этап борьбы с коррупцией, и указал на важность вовлечения всех слоёв общества в этот процесс.


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