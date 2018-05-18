Активисты проводят акции протеста перед зданиями Генеральной прокуратуры и Кассационного суда

18-го мая в Ереване перед зданиями Генеральной прокуратуры и Кассационного суда проходят акции протеста «Армения без политических заключенных», ее участники требуют освободить бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна.

Они требуют создать особый орган, состоящий из авторитетных юристов, которые займутся этими вопросами.

Участники акции требуют также отставки генерального прокурора Армении Артура Давтяна. От здания Генеральной прокуратуры демонстранты двинулись к зданию Кассационного суда.

Фото: Эдуарда Сепетчяна

22 марта 2017 года Службой национальной безопасности (СНБ) Армении была обнаружена ПЗРК "Игла". По факту незаконного ввоза и хранения оружия было возбуждено уголовное дело. По подозрению в соучастии в преступлении были задержаны трое граждан, в том числе бывший министр обороны НКР Самвел Бабаян. Также сообщалось, что в СНБ были получены сообщения о незаконном ввозе ПЗРК "Игла" в Армению из Грузии. Суд общей юрисдикции ереванских общин Кентрон и Норк-Мараш на заседании 28 ноября того же года приговорил Самвела Бабаяна к шести годам лишения свободы. Митингующие требуют, чтобы Мкртумян спустился к ним и ответил на их вопросы.