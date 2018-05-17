Меркель: ЕС готов сокращать барьеры для торговли с США в случае освобождения от пошлин

Европейский союз готов обсуждать с США сокращение торговых барьеров, но в случае, если Вашингтон на постоянной основе освободит Европу от пошлин на металлы. Об этом заявила в четверг в Софии канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС - Западные Балканы.

"По торговле с США у нас единая позиция. Мы хотим исключения [из списка тех, кто облагается пошлинами] на постоянной основе. После этого мы будем готовы говорить о взаимном сокращении барьеров для торговли", - сказала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. До 1 июня отсрочку получили Канада, Мексика и страны Евросоюза. В мае Белый дом также заявил о достижении договоренностей с Аргентиной, Австралией и Бразилией, детали которых не раскрывались.