Народ и правительство Армении являются ценными партнерами: и.о. постпреда США при ОБСЕ

Исполняющей обязанности главы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявила, что народ и правительство Армении являются ценными партнерами.

«США поздравляют Армению с избранием 8 мая нового премьер-министра. Армянский народ и его избранники мирно и в соответствии с конституцией, верховенством закона и обязательствами Армении в ОБСЕ разрешили кризис мирным путем. Мы по-прежнему призываем к мирному формированию нового правительства в соответствии с верховенством закона и отражением интересов всех армян», - как сообщает Арменпресс, заявила Сайдерс.

Она подчеркнула, что США с нетерпением ожидают тесного сотрудничества с новым правительством и народом Армении во многих представляющих взаимный интерес областях, включая торговлю, усилия в поддержку демократии и верховенства закона, а также обеспечение региональной и глобальной безопасности.

«Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать урегулирование нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Политика США остается неизменной: единственным решением является урегулирование путем переговоров на основе международного права, которое включает в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, мы будем активно участвовать в поиске мирного решения.

Наконец, мы призываем Армению продолжать сотрудничество с ОБСЕ. Сегодняшняя возобновленная инициатива Армении по информированию Постоянного совета о внутренней политической ситуации является позитивным шагом. Программа сотрудничества Армении служит важным механизмом для поддержки ОБСЕ. Мы призываем новое правительство Армении использовать эту помощь и рассмотреть другие области, в которых ОБСЕ может быть полезной», - заявила Сайдерс.