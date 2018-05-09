Настало время, чтобы реакция международного сообщества на милитаристскую риторику Азербайджана была более практичной и публичной: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян не считает, что за последние годы международная общественность терпела воинственную риторику Азербайджана, но считает, что реакция международного сообщества на азербайджанскую риторику должна быть более практичной. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр выразил такое мнение на пресс-конференции в Арцахе.

«В связи с милитаристской риторикой Азербайджана были реакции на дипломатическом уровне и дипканалам, и я думаю, что настало время, чтобы реакция международного сообщества на милитаристскую риторику была более практичной и публичной», - сказал премьер-министр.

Он выразил мнение, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на данный момент находятся в тупике, а он предлагает реальный выход из тупика.