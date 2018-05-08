Песков назвал слова Леонтьева об Армении неудачными, они не отражают позицию РФ

В Кремле считают высказывания тележурналиста Михаила Леонтьева об Армении неудачными и считают, что на них не стоит обращать внимания, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Это были неудачные и неловкие высказывания, на которые не нужно обращать внимания", - сказал журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Леонтьева.

"Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении, - добавил он. - И так же они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу".

Ранее Леонтьев в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Армения на протяжении всей истории якобы является обременением для РФ. Он также крайне нелестно высказался о политических акциях оппозиции в этой стране.