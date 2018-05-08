Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении

Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер направил Пашиняну поздравительную телеграмму.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", - подчеркнул в телеграмме Путин, передает Арменпресс.

И. о. главы кабмина РФ Дмитрий Медведев также поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.



