Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

Путин поздравил Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении


Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с вступлением в должность премьер-министра Армении. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер направил Пашиняну поздравительную телеграмму.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности", - подчеркнул в телеграмме Путин, передает Арменпресс.

И. о. главы кабмина РФ Дмитрий Медведев также поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.


 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации