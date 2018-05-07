Левон Мнацаканян оценивает ситуацию на линии соприкосновения как относительно стабильную

Ситуацию на передовой можем оценивать, как относительно стабильную. По положению на 6 мая нарушения были зарегистрированы лишь с применением стрелкового оружия. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Арцахпресс» относительно ситуации на границе.

По его словам, выведенная противником военная техника находится в глубине, за ее передвижением внимательно следит АО Арцаха.

«Сегодняшние передвижения направлены только на обеспечение необходимых условий для подразделений, несущих дежурство на передовой, и не более того», - заявил Мнацаканян, добавив при этом, что армянские вооруженные силы осуществляют бдительную службу на границе.

Пресс-служба АО Арцаха в последние дни периодически публиковала видеоматериалы с кадрами относительно интенсивных скоплений живой силы и военной техники противника на линии соприкосновения.