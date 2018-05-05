Выросли показатели внешнеторгового оборота и государственных доходов Армении

Показатели внешнеторгового оборота и государственных доходов Армении за первые четыре месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как сообщает Арменпресс, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян опубликовал свидетельствующую об этом инфографику на своей странице в Facebook.

За четыре месяца 2018 года в государственный бюджет начислен налог на 418,5 млрд. драмов против 363,5 млрд. драмов за аналогичный период 2017 года. Если в январе-апреле 2017 года таможенные сборы составили 81,6 млрд. драмов, то в 2018 году - 90 млрд. драмов.

Объем импорта за четыре месяца 2018 года составил 1 млрд. 333,6 млн. долларов против 930,5 млн. долларов США в 2017 году. Объем экспорта составил 765 млн долларов США (2018 год) по сравнению с 588,2 млн долларов США (2017 год).

Налоговые доходы увеличились на 55 млрд. драмов (15,1 процента), таможенные платежи - на 8,4 млрд. драмов (10,3 процента), импорт - на 403,1 млн. долларов США (43,3 процента), экспорт - на 176,8 млн. долларов США (30,1 процента).