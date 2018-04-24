Международное признание Геноцида армян останется в повестке дня внешней политики Армении: Шармазанов

Международное признание Геноцида армян, осуждение, борьба против турецкого отрицания Геноцида продолжает оставаться в повестке дня внешней политики Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Цицернакаберде сказал вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов.

“Это борьба не против, а борьба во имя – во имя защиты прав человека, во имя предотвращения новых геноцидов, во имя того, чтобы отрицание не поднимало бы головы”, - подчеркнул депутат.

Он сообщил, что Национальное собрание, в честь 70-летия принятия ООН Конвенции о геноциде, организовало большие выставки в разных странах, таких, как, например, Словакия, Кипр, Греция, страны Прибалтики.

“Этим мы хотим в очередной раз сказать: преступления против человечества срока давности не имеют, они должны осуждаться до тех пор, пока сам палач и преступник не признали этот геноцид”, - сказал он.