В освобожденную от боевиков Восточную Гуту вернулись 50 тысяч сирийцев

Более 50 тысяч жителей вернулись в освобожденные от боевиков районы Восточной Гуты. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с начала активной фазы операции в свои дома вернулись 50 тыс. 375 мирных жителей", - сказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Накануне он сообщил, что Восточную Гуту за всё время действия гуманитарных пауз покинули более 157 тыс. жителей.

Город Дума остается единственным районом Восточной Гуты, где действуют боевики. Российские и сирийские военные шестой день проводят операцию по их вывозу из Думы на север провинции Алеппо.

AP Photo / SANA