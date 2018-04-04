Левон Аронян сыграл вничью с бывшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин: Grenke Chess Classic

Армянский шахматист Левон Аронян в 4-м туре Grenke Chess Classic в Баден-Бадене сыграл вничью с бывшей чемпионкой мира по шахматам среди женщин Хау Йифан. Как сообщает Арменпресс, игра завершилась на 39-м ходу.

После 4 туров Левон Аронян вместе с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном делит 4-5 места.