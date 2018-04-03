СМИ: греческая полиция задержала напавшего на сотрудников посольства Ирана в Афинах

Полиция Греции задержала подозреваемого в нападении на двух сотрудников посольства Ирана в Афинах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник газета "Элефтерос типос".

По ее информации, сам инцидент произошел в минувшее воскресенье. 47-летний гражданин Ирана подошел к зданию дипмиссии, где ранил ножом двух ее сотрудников.

В правоохранительных органах добавили, что злоумышленник страдает психическим расстройством. Как он позже сам заявил стражам порядка, следующей целью было израильское посольство, поскольку так приказали "голоса в его голове".

Отмечается, что мужчина признался в нападении и в двух поджогах, совершенных ранее. Дело было передано в прокуратуру, также был выдан ордер на арест иранца.



