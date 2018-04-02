Президент поздравил Абдельфаттаха аль Сиси с избранием на пост Президента Египта

Президент Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание Абдельфаттаху аль Сиси в связи с его избранием на пост Президента Арабской Республики Египет, пожелав ему доброго здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Египта вечного мира и благоденствия. Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта президента РА.



"Многовековые армяно-египетские отношения всегда выделялись особой теплотой и искренностью. В течение последних лет нам удалось значительно углубить многоплановое сотрудничество между нашими дружественными странами, наладить стабильный диалог высокого уровня, основанный на взаимном уважении и взаимопонимании", - сказано в поздравительном послании Президента Республики.