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HREESH, BEEB и S1 как ужас противника – новые БПЛА от армянской компании


Армянские  ударный и самоликвидирующийся БПЛА (камикадзе)  HREESH («Монстр») способен поразить скрытый объект противника на  расстоянии 20 км. Это не  единственный образец беспилотника,  представленный группой компаний Pro MAQ на международной выставке вооружения и оборонительных технологий  ArmHiTec-2018. Компания представила также ударный беспилотник BEEB («Зрачок») и разведывательный S1.  

В  беседе с Арменпресс координатор проектор компании ВаанВарданян отметил, что устройства  прошли тестирование при плохих погодных условиях. «Беспилотник  типа камикадзе HREESH может поразить на  расстоянии 20 км  скрытый объект противника, невидимый в  поле  зрения», - сказал он.

BEEB-3200 – многофункциональный БПЛА, может использоваться как бомбардировщик, так и в разведывательных целях. «BEEB 3000 также  предназначен для  разведки, обладает летным временем 4-5 часов на глубине до 50 км», - сказал представитель компании.   

BEEB 1800 – также предназначен для разведки и бомбардировки. Как и HREESH,  оснащен боеголовкой и самонаводящей системой.

Что касается S1, то его рабочая высота 4 км, время полета 2 часа. «Он передает координаты для ведения  огня», - сказал Варданян.

Предназначенные  для разведывательных и бомбардировочных целей устройства управляются оператором, расстояние которого, в  зависимости от задачи, составляет 30-50 км.

Компания  представила также средства связи, тестирование  которых показало, что их заглушка  почти невозможна. 

Компания  Pro MAQ была создана полгода  назад в рамках мобилизационной  программы IT-технологий. «К нам присоединились разные  специалисты из разных сфер. Результат перед вами», - сказал ВаанВарданян. На вопрос, каковы преимущества экспонатов  перед зарубежными аналогами, он отметил – доступность. По его словам, Минобороны заинтересовано в  их производстве, а со своей  стороны они делают все, чтобы устройства выполняли поставленные задачи, были доступными и легкоуправляемыми – с точки зрения  солдата. 




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