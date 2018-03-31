HREESH, BEEB и S1 как ужас противника – новые БПЛА от армянской компании

Армянские ударный и самоликвидирующийся БПЛА (камикадзе) HREESH («Монстр») способен поразить скрытый объект противника на расстоянии 20 км. Это не единственный образец беспилотника, представленный группой компаний Pro MAQ на международной выставке вооружения и оборонительных технологий ArmHiTec-2018. Компания представила также ударный беспилотник BEEB («Зрачок») и разведывательный S1.

В беседе с Арменпресс координатор проектор компании ВаанВарданян отметил, что устройства прошли тестирование при плохих погодных условиях. «Беспилотник типа камикадзе HREESH может поразить на расстоянии 20 км скрытый объект противника, невидимый в поле зрения», - сказал он.

BEEB-3200 – многофункциональный БПЛА, может использоваться как бомбардировщик, так и в разведывательных целях. «BEEB 3000 также предназначен для разведки, обладает летным временем 4-5 часов на глубине до 50 км», - сказал представитель компании.

BEEB 1800 – также предназначен для разведки и бомбардировки. Как и HREESH, оснащен боеголовкой и самонаводящей системой.

Что касается S1, то его рабочая высота 4 км, время полета 2 часа. «Он передает координаты для ведения огня», - сказал Варданян.

Предназначенные для разведывательных и бомбардировочных целей устройства управляются оператором, расстояние которого, в зависимости от задачи, составляет 30-50 км.

Компания представила также средства связи, тестирование которых показало, что их заглушка почти невозможна.

Компания Pro MAQ была создана полгода назад в рамках мобилизационной программы IT-технологий. «К нам присоединились разные специалисты из разных сфер. Результат перед вами», - сказал ВаанВарданян. На вопрос, каковы преимущества экспонатов перед зарубежными аналогами, он отметил – доступность. По его словам, Минобороны заинтересовано в их производстве, а со своей стороны они делают все, чтобы устройства выполняли поставленные задачи, были доступными и легкоуправляемыми – с точки зрения солдата.