Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву и Санкт-Петербург 26 мая этого года. Об этом заявила в субботу вице-премьер РФ Ольга Голодец на встрече с японским министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в Осаке.

"Мы сейчас ведем подготовку к визиту господина Абэ 26 мая, который начнется в Москве и завершится в Санкт-Петербурге", - как передает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС, сказала она. Голодец подчеркнула, что в 2017 году состоялось четыре встречи между лидерами России и Японии.