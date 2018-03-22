Aрмения работает с отдельными странами ЕС для либерализации визового режима

Aрмения работает с отдельными странами - членами ЕС для либерализации визового режима. Об этом в беседе с журналистами сообщил замминистра ИД Ш. Кочарян.

По его словам, применение отдельных положений Соглашения о всеобъемлющем партнерстве, которое станет возможным после ратификации Арменией, облегчит процесс получения виз.

«Не могу назвать конкретные сроки, это зависит от разных обстоятельств, различных соглашений о реадмиссии, потому что все понимают, что ЕС обеспокоен проблемой незаконных мигрантов»,- передает «Арменпресс» слова Ш. Кочаряна.

В то же время зам. министра ИД заявил, что процесс либерализации визового режима – непрерывный и нет какой-либо точки начала.

«Мы работаем с каждой страной отдельно. Это тот случай, когда ЕС не вмешивается и каждая страна решает самостоятельно. Поэтому важно работать со всеми», - добавил Ш. Кочарян.