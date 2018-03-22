В Вашингтоне созвано заседание Армяно-американского совета по торговле и инвестициям

В Вашингтоне в офисе Торгового представителя США 19 марта состоялось заседание Армяно-американского совета по торговле и инвестициям с участием армянской делегации, в составе которой был и заместитель министра ИД Армении Р. Арутюнян. Это вторая встреча сторон со времени основания Совета в 2015 г.

Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации МИД РА.

Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра экономического развития и инвестиций О. Азизян, в ее состав входили высокопоставленные представители министерств труда и социальных вопросов, экономического развития и инвестиций, Государственной службы безопасности пищевых продуктов и Комитета по госдоходам и сборам.

Американскую делегацию возглавлял заместитель Торгового представителя США Д. Мулани. На заседании присутствовали представители Госдепартамента, департаментов сельского хозяйства, труда и торговли, служб таможни и охраны границ, инспекций пищевых продуктов и лекарств и Агентства международного развития США.

Совместно с представителями частных компаний прошел круглый стол – обмен мнениями. По завершении встречи Совет подвел итоги заседания и уточнил темы дальнейших обсуждений и совещаний.

20 марта делегацию Армении приняла помощник госсекретаря США по вопросам экономики и предпринимательства Маниша Сингх. Во встрече приняли участие также заместитель помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайан Макфитерс и посол Армении в США Григор Ованнисян. Обе стороны с удовлетворением констатировали взаимную готовность к углублению и расширению сотрудничества.

На встрече также говорили о результатах заседания Совета и приоритетных направлениях экономического сотрудничества, таких как ИТ, возобновляемая энергия и виноделие.