Саакашвили заявил о желании вернуться во власть в Грузии до конца года

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из Амстердама к своим грузинским однопартийцам из "Единого национального движения" (ЕНД) и призвал их начать переговоры с другими партиями для выдвижения на предстоящих в октябре президентских выборах единого кандидата от оппозиции, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы должны вернуться во власть уже в 2018 году. Как мы это сделаем? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне обрушить правление Иванишвили (Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр, миллиардер, которого оппозиция считает реальным правителем Грузии - ИФ), обрушить его феодальный двор", - заявил Саакашвили в видеообращении к членам ЕНД, которое было распространено грузинскими СМИ.

Один из лидеров ЕНД Ника Мелия заявил в понедельник журналистам, что консультации с другими оппозиционными партиями уже идут, но не уточнил, с какими именно.