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Стрелок из Флориды проходил лечение из-за психических нарушений


Николас Круз, устроивший, по данным властей, стрельбу в школе в городе Паркленд (штат Флорида), ранее проходил лечение из-за психических нарушений. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг в эфире телеканала CNN мэр округа Броуард Бим Фарр.

"Мы знаем, что он был пациентом психиатрической клиники, - сказал он. - Мы знаем, что у него имелись проблемы с психикой. Он проходил лечение, но мы не может углубляться в подробности на этот счет".

Агентство Associated Press ранее отмечало, что, несмотря на это, 19-летнему Крузу удалось легально приобрести полуавтоматическую винтовку AR-15. Именно из нее молодой человек в среду вел стрельбу в школе.

Жертвами стрельбы в среду в школе во Флориде стали 17 человек.





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