Дом-музей Вильяма Сарояна во Фрезно откроется в конце августа

Скоро откроется дом-музей американского писателя армянского происхождения Вильяма Сарояна, в котором будут представлены разнообразные материалы о его жизни и творчестве. Открытие дома-музея Вильяма Сарояна намечено на 31-е августа – к 110-летнему юбилею писателя. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала помощник проекта «Сароян-Хаус» Анжела Авагян.

«Сейчас строительные работы в доме-музее приостановлены, поскольку ведутся переговоры с мэром Фрезно. Вероятно, в конце февраля-начале марта разрешение будет получено, и благоустройство будет возобновлено»,- сказала помощник проекта «Сароян-Хаус» Анжела Авагян.

По ее словам, продолжается также сбор материалов для музея: сотрудники стремятся собрать наиболее интересные и познавательные материалы и факты, рассказывающие о жизни и творчестве Сарояна. Часть материалов будет представлена в виртуальном формате.

Как рассказала помощник проекта «Сароян-Хаус» Анжела Авагян, открытием дома-музея заинтересованы не только армяне, но и другие граждане, которые предлагают свою помощь в этом деле.

Фонд «Ренессанс» приобрел в 2016 году дом Вильяма Сарояна, который был выставлен на аукцион.

После этого основатель Фонда «Ренессанс» Артур Джанибекян основал проект «Сароян-хаус», пожелав сотворить в доме музей, посвященный Сарояну. В объявленном конкурсе победила архитектурная студия «Сторакет», предложившая новаторское решение для музея, насыщенное технологическими решениями.

Анжела Амбарцумян