ОБСЕ должна оперативно осуществить соглашение об увеличении числа наблюдателей на линии соприкосновения в НКР: Лавров

Россия считает, что ОБСЕ может осуществить договоренности, по которым стороны ранее пришли к соглашению. Как передает «Арменпресс», об этом на совместной пресс-конференции с министром ИД Италии Анджелино Альфано заявил минстр ИД РФ Сергей Лавров.

«Как я понимаю, идет речь не столько о расширении офиса специального представителя председателя ОБСЕ по карабахскому урегулированию, сколько об увеличении количества наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения.

Эта история началась достаточно давно, еще в начале 2010-го года, шли переговоры об укреплении мер доверия в этой зоне. Но конкретно в апреле 2016 года, после известного инцидента на линии соприкосновения, состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана в Вене при участии министров иностранных дел стран-сопредседателей, а в июне 2016-го состоялась трехсторонняя встреча президентов Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге с участием сопредседателей.

На этих встречах была достигнута договоренность в качестве конкретного шага по укреплению доверия добавить буквально несколько человек – 6-7 – в качестве дополнительных наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения.

С тех пор эта работа велась. По-моему сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности. Мы рассчитываем, что ОБСЕ сможет ее оперативно ввести в действие», - сказал Лавров.

Комментируя звучащие сомнения, что увеличение количества наблюдателей может привести к увековечиванию конфликта, Лавров сказал: «Нужно исходить из того, что любые процессы урегулирования любых конфликтов – будь то в Карабахе, на Донбассе – должны включать параллельные движения, синхронизированные, всеобъемлющие движения, которые включали бы и шаги по укреплению безопасности, и шаги по политическому урегулированию. И в любом случае, логика, согласно которой чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности, наверное, не может работать в реальной жизни. Рассчитываю на то, что то, о чем условились министры иностранных дел Армении и Азербайджана и что было активно поддержано сопредседателями, представителями ОБСЕ, будет реализовано».