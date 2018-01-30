Карен Карапетян принял постоянного координатора ООН Бредли Бузетто

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 30 января, принял постоянного координатора ООН, постоянного представителя Программы развития ООН в Армении Бредли Бузетто, в связи с завершением его миссии в республике. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер поблагодарил Бредли Бузетто за проделанную работу и большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества. По словам главы правительства, в ходе пребывания Бузетто в этой должности были претворены в жизнь и продолжают осуществляться ряд совместных программ, которые имеют важное значение для развития нашей страны и обеспечения благополучия.

Карен Карапетян сообщил также об итогах встречи в рамках проходившего в Давосе Всемирного экономического форума с главой Программы развития ООН Ахимом Штайнераом.

Бредли Бузетто в свою очередь поблагодарил главу правительства за эффективное сотрудничество и отметил, что для него было честью работать в Армении и способствовать реализации программ, нацеленных на развитие страны. Он также поздравил премьер-министра Карапетяна в связи с успешным визитом в Давос и проведением эффективных встреч.

Собеседники обменялись мнениями о дальнейших направлениях сотрудничества между правительством Республики Армения и ПРООН, а также затронули реформы, осуществляемые в разных сферах Армении, перспективы стимулирования регионального сотрудничества.

Премьер Карапетян пожелал успехов Бредли Бузетто в его дальнейшей деятельности, отметив, что он продолжит оставаться другом Армении и желанным гостем в нашей стране.