Прокуратура Анкары начала расследование против Османа Байдемира, признавшего Геноцид армян

Прокуратура Анкары начала расследование против депутата от прокурдской Демократической партии народов Османа Байдемира, признавшего в свое время Геноцид армян. Причина – его запись против операции турецких ВС в Африне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Байдемир записал в соцсетях: «Африн бомбят, чтобы не позволить курдскому народу добиться статуса». Во время заседания Меджлиса Байдемир продемонстрировал готоснимки убитых в Африне детей, спросив: «Их вина в том, что они курды?».

В заявлении прокуратуры говорится, что Байдемир назвал турецкие ВС «оккупантами», «унизил сочувствующих операции», «призвал НАТО вмешаться в действия Турции», «призвал народ выйти на улицы». Байдемира обвиняют по признакам «возбуждения ненависти», «оскорблении госсистемы Турции», «призывам войны против государства».

Будучи мэром Диарбекира, Байдемир неоднократно просил прощения за Геноцид армян. Он внес значительный вклад в восстановление армянской церкви Св.Киракоса в Диарбекире.

В 2014 году Байдемир посетил Армению, побывал в Цицернакаберде и возложил цветы к Мемориалу жертвам Геноцида.-