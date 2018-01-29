Олимпиаду в Республике Корея посетят представители руководства 21 страны мира

Представители руководства 21 страны мира выразили готовность посетить зимнюю Олимпиаду, которая пройдет 9-25 февраля в Республике Корея. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник на брифинге для прессы заместитель директора Офиса по национальной безопасности Нам Гван Пхё.

"26 высоких гостей из 21 страны посетят Южную Корею во время Олимпиады в Пхёнчхане, 16 из них будут присутствовать на церемонии открытия", - отметил сотрудник администрации президента. "Также мы ожидаем 2943 спортсмена из 92 стран, что является самым большим числом атлетов в истории зимних Олимпийских игр", - добавил он.

Нам Гван Пхё проинформировал, что в день открытия Олимпиады президент Мун Чжэ Ин запланировал общий прием для зарубежных лидеров, а позднее проведет с 14 из них отдельные встречи.

По словам сотрудника администрации, США будет представлять вице-президент Майкл Пенс, Японию - премьер-министр Синдзо Абэ, КНР - член постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая Хань Чжэн, ФРГ - президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Кроме того, Республику Корея посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.





