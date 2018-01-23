Армения прошла долгий путь по созданию стабильной демократической страны между Западом и Востоком: Президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном заявил, что Франция всегда будет рядом с Арменией. Как сообщает Арменпресс, президент Франции назвал встречу с президентом Армении интересной, добавив, что Армения прошла долгий путь по созданию стабильной демократической страны между Западом и Востоком.

«В этом сложном регионе Франция будет рядом с вами и поможет вам двигаться вперед. 2018 год очень важен для Армении»,- сказал он, добавив, что 28 мая министр иностранных дел Франции примет участие в торжествах по случаю 100-летия Первой Армянской Республики.

Эмануэль Макрон также официально подтвердил, что он посетит Армению в октябре для участия в саммите Франкофонии.

«Во время нашей встречи мы решили расширить роль французского языка в образовании, расширить Французский университет и создать культурный центр. В то же время я хотел бы отметить, что высоко ценю роль армянской диаспоры, и напомнить, что 30 января я буду участвовать в ужине Координационного совета армянских организаций Франции», - сказал президент Франции.

По словам Макрона, армяно-французские отношения требуют большей динамичности и обмена в сферах туризма, сельского хозяйства, окружающей среды и программного обеспечения.