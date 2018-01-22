Благодаря членству в ЕАЭС, льготным режимам с США, ЕС и Ираном Армения привлекательна для экспортеров: Карен Карапетян

Армения, будучи членом ЕАЭС и имея льготные торговые режимы с ЕС, общую с Ираном границу, а также привлекательную инвестиционную и бизнес-среду, при наличии СЭЗ на границе с Ираном может представлять серьезный интерес для экспортоориентированных производств. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью «РИА новости» сказал премьер–министр Армении Карен Карапетян, отвечая на вопрос о том, какие преимущества Армения может предложить российским предпринимателям с учетом членства страны в ЕАЭС, режима торговых преференций с Евросоюзом и открывшейся ЗЭС "Мегри" с Ираном.

Премьер подчеркнул, что сегодня Армения имеет развивающуюся экономику, реагирующую на часто непредсказуемые мировые перемены. «Окончательные данные по 2017 году будут опубликованы позднее в этом месяце, однако уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что экономический рост будет больше, чем мы предполагали в 2016 году.

Что касается ЕАЭС, то ее логика для нас очень понятна и прагматична. Евразийский интеграционный проект расширил наши экономические границы, создав емкий, почти 180-миллионный рынок без таможенных границ. В рамках ЕАЭС интенсивно прорабатываются вопросы сотрудничества с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами. Благоприятный инвестиционный и бизнес-климат позволит Армении стать стартовой площадкой для российских предпринимателей для доступа на новые рынки», - отметил глава правительства.

Карапетян отметил, что у Армении имеется льготный режим торговли с США, Канадой, Швейцарией, Норвегией и Японией, так называемый GSP. Также Армения является одной из 10 стран мира, пользующихся Всеобщей системой преференций GSP+ Евросоюза, которая позволяет экспортировать в ЕС на льготных условиях порядка 6400 наименований товаров, произведенных в стране. С января 2018 года Армения стала членом системы REX. Это означает, что начиная с 2018 года организации, один раз регистрируясь в электронной системе, больше не будут обязаны для каждой партии товаров получать сертификаты происхождения и смогут экспортировать товары в ЕС, пользуясь не только нулевым тарифом таможенных пошлин, но также тратить меньше денег на сертификат.

Глава правительства отметил, что в конце прошлого года на армяно-иранской границе в Мегри начала действовать свободная экономическая зона. «И мы полагаем, что данная СЭЗ является хорошей площадкой для российского бизнеса и капитала, который имеет интерес в Иране. Мы очень открыты в этом плане и готовы сотрудничать не только на правах размещения российского капитала в свободной экономической зоне, но и совместного инвестиционного сотрудничества.

СЭЗ призвана способствовать росту объема экспорта и созданию новых рабочих мест, а также обеспечению устойчивого экономического развития путем интеграции прямых иностранных инвестиций и внедрения передовых технологий.

СЭЗ, будучи единственной в сухопутной зоне ЕАЭС-Иран, позволяет воспользоваться возможностями 80-миллионного иранского рынка, создавая основы для формирования совместных предприятий. Страны ЕАЭС, в том числе и российские предприниматели, могут воспользоваться возможностями свободной экономической зоны и экспортировать в Иран крупные партии товаров, а иранская сторона на льготных условиях экспортировать свои товары в ЕАЭС и другие страны. Армения, будучи членом ЕАЭС и имея льготные торговые режимы с ЕС, общую с Ираном границу, а также привлекательную инвестиционную и бизнес-среду, при наличии СЭЗ на границе с Ираном может представлять серьезный интерес для экспортоориентированных производств, для использования торговых и логистических возможностей Армении, обусловленных ее географическим положением», - заключил премьер.