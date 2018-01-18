Гаро Пайлан ответил публикациям в провластных турецких СМИ по поводу выборов патриарха

Депутат турецкого Меджлиса армянского происхождения Гаро Пайлан ответил публикациям в провластной турецкой газете «Акшам» по поводу выборов патриарха, в которой он обвиняется в манипулировании выборами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос».

«Как говорится в публикации, мы – армяне Турции, уже долгое время ожидаем выборов патриарха. Будучи депутатом, я неоднократно выступал с различными инициативами по поводу скорейшего начала процесса выборов, которым ставятся различные препятствия. По этому вопросу я неоднократно встречался с представителями правительства. Я поднимал вопрос в парламенте. Как представитель армянской общины, я боролся за проведение выборов, однако, в отличие от авторов публикации, я никогда не называл имя кандидата, которого я поддерживал бы. Для меня важным является любой кандидат, которого поддерживает общественность и который должным образом будет исполнять свои обязанности»,- заявил Гаро Пайлан.

Он подчеркнул, что патриарха назовет армянская община в результате голосования.

«В демократических системах кризисы решаются демократическими выборами. Армянская община должна сконцентрироваться на вопросе проведения выборов, на что она имеет право. Нашей общей целью должно быть иметь сильную общину. Я буду продолжать пытаться донести на различных форумах, что это также и в интересах Турции»,- сказал он.

В провластной турецкой газете «Акшам» написали, что сотрудничя с армянской диаспорой зарубежом, Гаро Пайлан хочет ;посадить на патриарший трон предводителя епархии ААЦ Гугарац Сепуха Чулджяна, которого любят в диаспоре, чем диаспора пытается оказать влияние на армянскую общину Турции, для чего и используется Гаро Пайлан.