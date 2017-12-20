Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

Армянские гимнасты Артур Давтян и Виген Хачатрян завоевали медали в командных состязаниях на розыгрыше Кубке Воронина


На проходящем розыгрыше Кубка по спортивной гимнастике имени Михаила Воронина Артур Давтян и Виген Хачатрян стали бронзовыми призерами в командной борьбе.  Как передает «Арменпресс», армянские гимнасты набрали 161,550 очка. Первое место занял российский клуб «Динамо» (166,750 очка).

Артур Давтян завоевал еще одну медаль, став третьим призером в мужском многоборье (82,200 очка).

В 24-м розыгрыше Кубка имени Воронина участвуют свыше 160 гимнастов из 26 стран.

Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации