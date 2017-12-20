Армянские гимнасты Артур Давтян и Виген Хачатрян завоевали медали в командных состязаниях на розыгрыше Кубке Воронина
На проходящем розыгрыше Кубка по спортивной гимнастике имени Михаила Воронина Артур Давтян и Виген Хачатрян стали бронзовыми призерами в командной борьбе. Как передает «Арменпресс», армянские гимнасты набрали 161,550 очка. Первое место занял российский клуб «Динамо» (166,750 очка).
Артур Давтян завоевал еще одну медаль, став третьим призером в мужском многоборье (82,200 очка).В 24-м розыгрыше Кубка имени Воронина участвуют свыше 160 гимнастов из 26 стран.
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