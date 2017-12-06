ЛАГ созывает экстренное совещание глав МИД по вопросу статуса Иерусалима

Лига арабских государств (ЛАГ) созывает экстренное совещание на уровне глав МИД в ближайшую субботу в связи с намерением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, как передает Арменпресс,об этом сообщило в среду египетское агентство МЕНА.

"На совещании будут обсуждаться дальнейшие шаги арабских стран в связи с предполагаемым изменением американской позиции по Иерусалиму, его юридическому и историческому статусу", — говорится в сообщении постоянного представительства Палестины при этой межарабской организации, выдержки из которого приводит агентство.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Дональд Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В минувший вторник совет ЛАГ на уровне постпредов призвал США и все государства мира соблюдать резолюции ООН, согласно которым Восточный Иерусалим является неотъемлемой часть палестинских территорий, оккупированных в 1967 году. В панарабской организации напомнили, что резолюции ООН не допускают переноса иностранных дипломатических миссий и посольств в Иерусалим, а также признания этого города столицей Израиля.