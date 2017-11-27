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Армения продолжит углублять свое участие в ОДКБ и ЕАЭС: зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов


Проводя свою внешнюю политику, Армения руководствуется исключительно своими национальными и государственными интересами. Об этом в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, в представительстве Армении, заявил зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, отвечая на вопрос корреспондента «Арменпресс» по поводу членства Армении в ОДКБ и ЕАЭС и подписании соглашения ЕС-Армения.

 «Проводя свою внешнюю политику, Армения  руководствуется исключительно своими национальными и государственными интересами. Подписание соглашения ЕС-Армения позволит продолжить демократические реформы. В данный момент в Ереване проходят парламентские слушание о выходе из ЕАЭС. Должен сказать, что это искусственная повестка. Думаю, что мы должны не приостановить, а активизировать и углублять свое участие в ОДКБ и ЕАЭС.  Армения продолжит углублять свое участие в ОДКБ и ЕАЭС»,- заявил зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

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