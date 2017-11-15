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Нижняя палата Конгресса США запрещает программы "Лаборатории Касперского" в госучреждениях


Палата представителей Конгресса США вводит законодательный запрет на использование продукции компании "Лаборатория Касперского" и ее дочерних структур в любых госучреждениях. Данная норма включена в законопроект о финансировании Министерства обороны на 2018 год, который был принят во вторник большинством голосов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно тексту, "ни одно министерство, управление, организация или иное ведомство федерального правительства не может использовать" программы или устройства, разработанные данной компанией. Запрет вступает в силу с 1 октября 2018 года.

ФОТО: Сергей Савостьянов/ТАСС

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