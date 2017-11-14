Президент Армении Серж Саргсян с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию

Президент Армении Серж Саргсян по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 15 ноября с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию, в Москву.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы двух государств - стратегических партнёров в ходе переговоров обсудят повестку армяно-российских отношений и вопросы относительно дальнейшего укрепления и развития двусторонних связей. Президенты обсудят также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и актуальные региональные проблемы.

Президент Серж Саргсян и Владимир Путин в Третьяковской галерее примут участие в торжественной церемонии официального открытия «Дней культуры Армении в России», которые посвящены 25-летию установления дипломатических отношений между РА и РФ и 20-летию подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Президент Саргсян посетит также Российскую и Ново-Нахичеванскую Епархию Армянской Апостольской церкви и кафедральный собор Святого Преображения, где осмотрит открытую в рамках «Дней культуры Армении в России» выставку «Библейская страна Армения», посвящённую 300-летию епархии, посетит также представленную на территории церковного комплекса выставку современных армянских хачкаров.