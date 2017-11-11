Время в Ереване: 11:07:36,   11 Ноябрь

Лавров и Тиллерсон обсудили сирийскую проблему


В рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического форума в Дананге (Вьетнам)состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса  Тиллерсона.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает МИД РФ.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся сирийского конфликта, а также совместных усилий  двух стран по его урегулированию.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации