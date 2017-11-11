Лавров и Тиллерсон обсудили сирийскую проблему
В рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического форума в Дананге (Вьетнам)состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД РФ.
На встрече обсуждались вопросы, касающиеся сирийского конфликта, а также совместных усилий двух стран по его урегулированию.
- 15:35 Задержан подозреваемый в изготовлении наркотиков
- 15:13 Подведены итоги общегородского субботника
- 15:08 В Армении погода ожидается без осадков
- 14:33 В Турции вокруг нацменьшинств сложилась атмосфера ненависти – Селина Доган
- 13:36 Лавров и Тиллерсон обсудили сирийскую проблему
- 13:18 Армен Ашотян: предстоящее Соглашение ЕС-Армения – документ серьезного политического значения
- 13:13 На прошлой неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное спокойствие
- 12:58 В деле о нападении на 82-летнюю японку появился необычный «подозреваемый»
- 12:50 Камо Ареян участвовал в посадке деревьев и проследил за ходом субботника
- 12:46 СМИ: истребитель Су-22 ВВС Ирана потерпел крушение на юге страны, пилот погиб
- 12:29 Геноцид армян подготовил почву для Холокоста: NYT – о документальном фильме «Стремление к уничтожению»
- 12:09 Премьер Японии упал в яму во время игры в гольф с Трампом
- 11:50 Россия и США договорились покончить с ИГ в Сирии
- 11:04 В Ереване гражданин упал с Давидашенского моста
- 11:00 На родине ценят нас всех – Элен Азарян советует сирийским армянкам не устремлять взор на другие страны
- 10:58 Европейские индексы снизились - 10-11-17
- 10:56 Американские индексы - 10-11-17
- 10:55 Цены на цветные металлы - 10-11-17
- 10:54 Цены на драгоценные металлы снизились - 10-11-17
- 10:53 Цены на нефть снизились - 10-11-17
- 10.11-21:53 В полицию Армении с повинной обратился мужчина, который разыскивался Самарскими правоохранительными органами
- 10.11-21:32 Из 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 12
- 10.11-20:59 Предстоящие на 11 ноября мероприятия
- 10.11-20:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-11-17
- 10.11-20:37 Азиатские индексы - 10-11-17
- 10.11-20:25 В музее Победы в Москве состоялась церемония открытия бронзового бюста маршала Баграмяна
- 10.11-18:55 В правительстве обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри
- 10.11-18:40 Делегация во главе с вице-премьером Армении приняла участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии
- 10.11-18:24 Азербайджан всегда старается не соблюдать соглашения о прекращении огня: Эдвард Налбандян
- 10.11-18:13 Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля
- 10.11-18:05 Спикер парламента Каталонии вышла из тюрьмы, сообщили СМИ
- 10.11-17:46 Шакира повредила голосовые связки и отменила концерты в Европе
- 10.11-17:44 Одре Азуле утверждена на посту гендиректора ЮНЕСКО
- 10.11-17:22 Кремль назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи
- 10.11-17:11 ВМС Южной Кореи примут участие в учениях США в Японском море
19:45, 06.11.2017
Просмотрели 1510 раз Штат Индиана признал Геноцид армян
16:10, 04.11.2017
Просмотрели 1477 раз Джуди Чу призвала США начать с Арменией диалог по вопросу внедрения более эффективной системы налогообложения торговли
12:24, 05.11.2017
Просмотрели 1284 раз Чувство безнаказанности за преступления против армян превращается в Азербайджане в опасную «культуру» - делегация РА в ЮНЕСКО
13:45, 04.11.2017
Просмотрели 1215 раз Зоны конфликтов должны быть включены в международные экологические программы – ПА Евронест приняла резолюцию
12:17, 04.11.2017
Просмотрели 1045 раз Бако Саакян принял руководителей ряда ведущих банков РАво главе с председателем ЦБ