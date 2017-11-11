Лавров и Тиллерсон обсудили сирийскую проблему

В рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического форума в Дананге (Вьетнам)состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД РФ.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся сирийского конфликта, а также совместных усилий двух стран по его урегулированию.