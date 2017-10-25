Время в Ереване: 11:07:36,   25 Октябрь

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину


Президент Армении, Председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание Председателю Китайской Народной Республики, Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину в связи с переизданием на посту Генерального секретаря, пожелал ему крепкого здоровья, счастья и новых успехов в его деятельности на благо дружественного китайского народа. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

"От имени Республиканской партии Армении и от себя лично сердечно поздравляю Вас и передаю Вам наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания на пост Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Китая.

Уверен, что в течение Вашего следующего срока пребывания в должности руководящая роль Коммунистической партии Китая продолжит оказывать благоприятное влияние на устойчивое политическое и социально-экономическое развитие Китая и возрастающий авторитет страны в мире.

Армения придает особую значимость последовательному укреплению и углублению традиционно дружественных отношений с Китаем. Убежден, что последовательная активизация двусторонних связей и обменов в различных сферах, а также эффективное сотрудничество на международной арене исходят из жизненно важных интересов наших дружественных стран и народов.
Хочу отметить, что Республиканская партия Армении рассматривает Коммунистическую партию Китая как одного из своих приоритетных международных партнеров, взаимодействие с которым направлено на динамичное развитие и углубление двустороннего армяно-китайского сотрудничества, основанного на взаимном доверии и уважении.

Мы также готовы внести свой посильный вклад в реализацию выдвинутой Вами программы «Один пояс, один путь», рассматривая ее как многофункциональный проект, призванный обеспечить безопасность, мир и благосостояние участвующих в нем стран и народов.

Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет возможность лично обсудить вопросы углубления армяно-китайских межпартийных, межгосударственных отношений, а также укрепления сотрудничества на международной арене, с целью их поднятия на еще более высокий уровень",- сказано в поздравительном послании Президента Республики.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации